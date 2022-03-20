بلدية وادي بن هشبل تعلن موعد قرعة منح المواطنين المشاركين بحرب سوريا والأردن

وأعلنت البلدية أن الصرف سيكون بالحضور إلى مقر البلدية الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحسب المواعيد التالية:

1 - المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 14/10/1443هـ، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية والأردن وسوريا، والتي تبدأ تسلسليًا من رقم (1) إلى رقم (300) من بيان التحديث.

2 - المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق 15/10/1443هـ، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية والأردن وسوريا والتي تبدأ تسلسليًا من رقم (301) إلى رقم (600) من بيان التحديث.

3 - المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/1443هـ، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية والأردن وسوريا والتي تبدأ تسلسليًا من رقم (601) إلى رقم (900) من بيان التحديث.

4 - المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 17/10/1443هـ، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية والأردن وسوريا والتي تبدأ تسلسليًا من رقم (901) إلى رقم (1200) من بيان التحديث.

ونوهت البلدية بأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية، موضحة للجميع أن من يحضر يقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بالسحب، مؤكدة على أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال. مهيبة من الجميع الحضور في الوقت المحدد حسب ماهو موضح مسبقًا.

رابط الأسماء https://docdro.id/x8VduZN