بلدية ينبع تُغلق مستودعاً غير مستوفٍ للاشتراطات.. وسط بيئة غير صحية

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية محافظة ينبع، بمشاركة الجهات الأمنية، مستودعاً غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، حيث تبيّن أنه يتم تخزين البصل بكميات كبيرة داخله بطريقة غير صحية، وسط بيئة سيئة تفتقد النظافة.

وتواصل بلدية محافظة ينبع متابعتها المستمرة للمنشآت والأنشطة التجارية كافة؛ للتأكّد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشدّدة على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.