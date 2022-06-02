بلينكن: السعودية شريك مهم لأمريكا وردهم واضح حول التطبيع مع إسرائيل

وحول سؤاله عن احتمالية تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل، أشار إلى أن الرياض واضحة في هذا الجانب، ولن يكون هناك علاقات حتى تتم معالجة الصراع "الفلسطيني- الإسرائيلي".