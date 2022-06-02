بلينكن: السعودية شريك مهم لأمريكا وردهم واضح حول التطبيع مع إسرائيل

سلّط وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، الضوء على دور المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وعلاقة الرياض وواشنطن خلال حدث افتراضي؛ احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيس مجلة "فورين أفيرز".
وقال "بلينكن": إن "المملكة العربية السعودية شريك مهم للولايات المتحدة، ولها أدوار كبيرة في تحقيق الاستقرار والسلام على صعيد الشرق الأوسط والدولي".
وحول سؤاله عن احتمالية تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل، أشار إلى أن الرياض واضحة في هذا الجانب، ولن يكون هناك علاقات حتى تتم معالجة الصراع "الفلسطيني- الإسرائيلي".
وقال: "المسؤولون السعوديون يصرون على أن الرياض لن تمضي قدمًا ما دامت القضية الفلسطينية لم تُحل ويكون هناك سلام".