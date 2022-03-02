بمبيعات تجاوزت 170 مليون ريال .. المَحافظ العقارية تعلن نجاح مزاد "ذا بوينت"

أقيم مساء يوم الثلاثاء 1 مارس 2022م بفندق الموڤنبيك بحي الغدير بالرياض، مزاد "The Point"، الذي نظمته شركة المحافظ العقارية، المتخصصة في التسويق العقاري وإقامة المزادات العلنية؛ حيث أعلنت نجاح هذا الحدث العقاري بمجموع مبيعات تجاوزت 170 مليون ريال، بواقع 5650 ريالًا للمتر المربع، وحضور مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والمستثمرين؛ حيث ضم الحضور 18 تكتلًا، وأكثر من 80 من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي، المالك والمؤسس لشركة المحافظ العقارية الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف: "أن شركة المحافظ العقارية ملتزمة دومًا بتقديم خدمات تسويقية فعالة عالية الجودة، تحقق قيمة عادلة لكل الأطراف ذوي العلاقة، عبر المزادات العلنية، التي تعد واحدة من أكثر الوسائل التسويقية فعالية وأكثرها موثوقية وشفافية، ولا أدل على ذلك من النجاح الاستثنائي لمزاد "ذا بوينت" وما حققه من مبيعات وما سبقته من مزادات ناجحة نظمتها المحافظ العقارية، والتي حققت خلال الأربعة أشهر الماضية مجموع مبيعات فاقت 5 مليارات ريال".

وأضاف السيف: "أن المحافظ العقارية تسعى مع كافة شركاء النجاح في السوق العقاري، إلى تعزيز الفكر العقاري الحديث، والتركيز على أن المزادات العلنية الرسمية الشفافة هي من أفضل السبل التسويقية لأصحاب الحقوق والملاك؛ لتعظيم الربحية والحصول على أفضل العوائد، كما أنها من أفضل الوسائل للمستثمرين للحصول على فرص استثمارية حقيقية بأيسر الطرق".

وتحظى أرض مزاد "ذا بوينت" بمميزات لا حصر لها، فهي تقع على أربعة شوارع بعرض 36 مترًا وبمساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، وموقع يتمركز في منتصف أربع طرق محورية وسط محيط لا يتوقف نموه شمال حي الياسمين.

كما أن هذه المميزات جعلت من أرض المزاد موقعًا ملائمًا لاستيعاب تطوير مشاريع بسيناريوهات استثمارية متنوعة تشمل: تشييد مشاريع شقق تمليك، ستريب مول ضخم، مجمع سكني خاص، تطوير مخطط قصور فاخرة.

ويأتي هذا المزاد امتدادًا لما أقامته المحافظ العقارية من مزادات علنية؛ حيث أقامت أكثر من 150 مزادًا علنيًّا في مختلف مناطق المملكة، طرحت خلالها مئات المنتجات العقارية المتنوعة، كما أطلقت أول مزاد علني في المملكة بتقنية الاتصال المرئي تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وأول مزاد علني إلكتروني تحت إشراف وزارة العدل.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظ أقامت الشهر الماضي مزاد "مسك تاروت" بمجموع مبيعات تجاوز 4 مليارات ريال، والذي وصفته وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه أضخم صفقة عقارية في المملكة.