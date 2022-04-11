بمتابعة "الأمير تركي بن محمد".. الأيتام يتملكون وحدات سكنية مؤثثة

وأضاف "الزامل" أن لمتابعة واهتمام ودعم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية (بناء) الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع النوعي، مشيرًا إلى أنه دعم المشروع منذ أن كان فكرة، واستمرت متابعته حتى توقيع الاتفاقية الثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية (منصة جود) وجمعية بناء، التي تهدف إلى إسعاد أكثر من ألف مستفيد بانتقالهم لوحدات سكنية جديدة ومؤثثة تحقق لهم العيش الكريم، وتُسهم في تحسين مستوى حياتهم.