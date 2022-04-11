بمتابعة "الأمير تركي بن محمد".. الأيتام يتملكون وحدات سكنية مؤثثة

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) حفلها السنوي تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في فندق كمبينسكي العثمان بالمنطقة الشرقية، والذي خصص لتكريم داعمي مشروع المسكن الآمن.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)، خالد الزامل: "في البداية نرفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما اللامحدود للقطاع الخيري.
وأضاف الزامل: "نقدم الشكر كذلك لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته لحفل الجمعية السنوي، والذي تم خلاله تسليم ٦٧ أسرة وحداتها السكنية المؤثثة التي تم شراؤها بدعم من الشركات ورجال الأعمال والداعمين، كما تم خلال الحفل تغطية تكاليف شراء وتأثيث 160 وحدة سكنية للأيتام واليتيمات والأرامل".
وأضاف "الزامل" أن لمتابعة واهتمام ودعم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية (بناء) الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع النوعي، مشيرًا إلى أنه دعم المشروع منذ أن كان فكرة، واستمرت متابعته حتى توقيع الاتفاقية الثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية (منصة جود) وجمعية بناء، التي تهدف إلى إسعاد أكثر من ألف مستفيد بانتقالهم لوحدات سكنية جديدة ومؤثثة تحقق لهم العيش الكريم، وتُسهم في تحسين مستوى حياتهم.
كما قدم مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) عبدالله الخالدي، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية لرعايته هذا الحفل، وللأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة على توجيهاته ودعمه لذلك المشروع بشكل خاص، حتى تحقق الحلم، وتملكت أسر الأيتام وحداتهم السكنية، وبمشاركة أهالي الخير في وطننا المعطاء.
وأضاف "الخالدي" "إن هذا المشروع النوعي الذي يمس حياة اليتيم بشكل مباشر يعد نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدم للأيتام، وسيكون له أثر واضح ومباشر على استقرار أسر الأيتام، ويُسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠".