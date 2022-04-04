بمساحات 90 مليون م2.. "الأراضي البيضاء" يعلن الدورة الفوترية السادسة بجدة

ونوّه البرنامج بأن الفواتير تُعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة؛ مشيرًا إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"؛ مبينًا أنه يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.