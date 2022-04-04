بمساحات 90 مليون م2.. "الأراضي البيضاء" يعلن الدورة الفوترية السادسة بجدة

كشف برنامج الأراضي البيضاء، أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في جدة، صدرت في فبراير الماضي على 340 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات تتجاوز 90 مليون م2؛ داعيًا ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وتجاوزت إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة 8300 فاتورة في المدن التي طبّقت فيها الرسوم؛ وفق ما أوضحه البرنامج في بيان صحافي، اليوم؛ بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم لمدينة جدة في مرحلتها الأولى لعام 1443/ 1444هـ.
ونوّه البرنامج بأن الفواتير تُعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة؛ مشيرًا إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"؛ مبينًا أنه يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.
يُذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًّا في مدينة الرياض، بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد؛ على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري؛ داعيًا ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.