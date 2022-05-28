بمستشفى د. سليمان الحبيب.. عملية استبدال ركبة بتقنية حديثة تعيد الحركة لـ"ستينية"

وأردف "الشايجي": استمرت العملية لمدة 45 دقيقة؛ حيث تم استبدال مفصل الركبة اليسرى دون أن تشعر المريضة بالألم، كما أنها استطاعت التحرك مشيًا على قدميها بعد ساعات قليلة من العملية، وفي اليوم التالي استطاعت الصعود على الدرج بسهولة، فضلًا عن أنها تخلصت من كافة الأعراض التي كانت تشتكي منها.