بمستشفى د. سليمان الحبيب.. عملية استبدال ركبة بتقنية حديثة تعيد الحركة لـ"ستينية"

أجرى فريق طبي متخصص بمجمع د. سليمان الحبيب الطبي بالعليا، عملية استبدال مفصل ركبة ناجحة لسيدة "ستينية"، عانت من خشونة حادة بمفصل الركبة عبر تقنية "Medial Constrained" الحديثة، والتي تتميز بعدة خصائص أهمها تعزيز ثبات الحركة على مدى المفصل والمرونة، إضافة إلى أنها تحافظ على أكبر قدر من عظام المريض.
وقال د. إبراهيم صالح الشايجي استشاري جراحة أورام العظام والعضلات والجراحة الترميمية للأطراف السفلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة: المريضة راجعت عيادة العظام بمستشفى د. سليمان الحبيب بالعليا، وهي تشتكي من أعراض متنوعة أهمها آلام في الركبة، ومواجهة صعوبات متزايدة في أداء الأنشطة التقليدية اليومية، ولا تستطيع الخروج من المنزل إلا على كرسي متحرك، إضافة إلى انتفاخ وتشوه مفصل الركبة.
وأضاف: الحالة خضعت لعدة فحوصات دقيقة، وقد أكدت صور الأشعة والرنين المغنطيسي إصابتها بخشونة حادة بمفصل الركبة اليسرى، ولكن لحسن الحظ كانت مدى حركة المفصل والأربطة والأوتار بحالة جيدة نسبة لقلة وزنها، وبعد دراسة الحالة خلص الفريق الطبي إلى ضرورة إجراء عملية استبدال لمفصل الركبة، عبر تقنية حديثة ومميزة تسمى "Medial Constrained".
وأردف "الشايجي": استمرت العملية لمدة 45 دقيقة؛ حيث تم استبدال مفصل الركبة اليسرى دون أن تشعر المريضة بالألم، كما أنها استطاعت التحرك مشيًا على قدميها بعد ساعات قليلة من العملية، وفي اليوم التالي استطاعت الصعود على الدرج بسهولة، فضلًا عن أنها تخلصت من كافة الأعراض التي كانت تشتكي منها.
جدير بالذكر أن مستشفيات د.سليمان الحبيب تقدم خدمات صحية نوعية متخصصة على أيدي نخبة من الكفاءات الطبية يدعمها أحدث التقنيات الطبية المتطورة؛ الأمر الذي أهّلها للحصول على اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.