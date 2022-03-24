بمشاركة أمنية.. "تجربة موثوقية تغذية الحرم كهربائيًّا" تُثبت جدارتها

وأفاد "اللقماني" بأن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، التي تكفي لتشغيل الكهرباء؛ حيث تعد محطة كهرباء كدي ذات أهمية كبرى؛ لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع؛ حيث يصل عددها إلى ثمانية مولدات، وتبعد (3.5) كيلومترات جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليًّا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي، ويتم تشغيل المولدات آليًّا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.