محليات

بمشاركة الـ "F15 C" و"F16".. انطلاق تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

في قاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي بهدف تعزيز القتال السريع وجهود تكامل الدول الشريكة
بمشاركة الـ "F15 C" و"F16".. انطلاق تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية
واس
واس

انطلق التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الاستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، الأربعاء الماضي، في قاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي، بمشاركة طائرات (F15 SA) وطائرات (F15 C) من الجانب السعودي، وطائرات (F16) وطائرات (F18) من الجانب الأمريكي.

ويهدف التمرين إلى تعزيز القتال السريع، وجهود تكامل الدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، واستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

القوات الجوية الملكية السعودية
القوات الجوية الأمريكية
قاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي

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