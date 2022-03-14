بمشاركة الـ "F15 C" و"F16".. انطلاق تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

انطلق التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الاستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، الأربعاء الماضي، في قاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي، بمشاركة طائرات (F15 SA) وطائرات (F15 C) من الجانب السعودي، وطائرات (F16) وطائرات (F18) من الجانب الأمريكي.