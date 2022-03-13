بمشاركة سعودية.. تجمُّع عربي يبحث الاستراتيجيات الجديدة للإدارة الصحية بعد كورونا

يبحث تجمُّع طبي، دعا إليه اتحاد المستشفيات العربية عبر ملتقاه السنوي الثالث والعشرين، ويُعقد غدًا الاثنين في القاهرة، الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد 19.

وتفصيلاً، أوضح الأمين العام للمستشفيات العربية، البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن هذا الملتقى السنوي الثالث والعشرين يُعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارات الصحة العربية، ومنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إضافة إلى نقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، والعديد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية، ومشاركة إدارة الصحة في أبوظبي.