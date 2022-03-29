بمشاركة "قيادة قوات التحالف".. جامعة نايف تُعرّف بالقانون الدولي الإنساني

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وحدة حماية الأطفال بالعمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "التعريف بالقانون الدولي الإنساني"، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.