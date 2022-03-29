بمشاركة "قيادة قوات التحالف".. جامعة نايف تُعرّف بالقانون الدولي الإنساني

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وحدة حماية الأطفال بالعمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "التعريف بالقانون الدولي الإنساني"، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وتأتي ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة أنشطة وبرامج الجامعة لإثراء المعرفة والوعي بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقاته، في إطار برنامج التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الدفاع ممثلة بقيادة القوات المشتركة.
حضر الورشة مدير إدارة العمليات العسكرية المدنية اللواء الطيار الركن عبدالله الحبابي، وعدد من مندوبي وضباط قيادة قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن.