بمشاركة 120 من شباب المملكة.. الهلال الأحمر يطلق تحدي هلالثون

وأردف أن الهيئة ترى أن التنوع في التفكير والاستفادة من المبدعين في المملكة من خلال فكرة هلالثون، سينعكس إيجابيًّا على خدماتها وعلى قدرتها على تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في هلالثون تجاوز 120 مشاركًا ومشاركة.