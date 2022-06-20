بمشاركة 40 دولة.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يختتم تحدي "برمجان"

وفاز بالمركز الأول في مسار "تحدي المعجم" "فريق أصل" عن مشروعه للمعالجة اللغوية باستخدام الترجمة الآلية العصبية العميقة لتحويل الكلمات إلى أصولها المعجمية، واستخراج أجزائها من الكلام، وجاء في المركز الثاني "فريق صدف" عن مشروع يساعد في تكوين معجم دلالي شامل بأقل التكاليف وأقل جهد في التدقيق اليدوي باستخدام التعلم العميق ومدونة شبكة المعاني العربية؛ فيما حصد "فريق تلافيف" المركز الثالث عن مشروع نظام إلى للمعجم العربي، يبني نموذج الذكاء الاصطناعي على نصوص عربية معاصرة ذات كثافة معجمية عالية، ونال المركز الرابع "فريق ابن سيده" عن بناء نموذج آلي للغة العربية، يعمل على فك الالتباس الدلالي وبناء الحقول الدلالية.