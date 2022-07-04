بمشاركة 450 متطوعًا لخدمة ضيوف الرحمن.. انطلاق برنامج التطوع الصحي لموسم الحج

تحت إشراف وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلاً بمدینة الملك عبدالله الطبية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي ووزارة الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" البرنامج الصحي التطوعي بالحج 1443ھـ 2022م بالمشاعر المقدسة، في موسمه الرابع عشر.
وسيُشارك في البرنامج أكثر من 450 متطوعًا من أصحاب التخصصات الطبية من مختلف مناطق المملكة من الجنسين، وفق مستهدفات رؤیة المملكة 2030، وخطة تكوين مليون متطوع بإمكانات مرتفعة ومؤهلات مناسبة، لرفع جودة التطوع والعمل غير الربحي.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية "درهم وقاية" الدكتور "جاسر بن عبدالله الشهري"بدوره على أھمیة ترسیخ قیم التطوع لدى الشباب في موسم الحج، تحديدًا فیما یتعلق بالجانب الصحي والطبي خصوصًا بعد جائحة كورونا.
وأضاف في حديثه: "الشكر موصول إلى كل الجھات الحكومیة والخاصة وكل الأبناء والبنات المتعاونین والمتطوعین الذین وضعوا خدمة حجاج بیت الله الحرام واحتیاجاتھم نصب أعینھم".