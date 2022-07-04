بمشاركة 450 متطوعًا لخدمة ضيوف الرحمن.. انطلاق برنامج التطوع الصحي لموسم الحج

وسيُشارك في البرنامج أكثر من 450 متطوعًا من أصحاب التخصصات الطبية من مختلف مناطق المملكة من الجنسين، وفق مستهدفات رؤیة المملكة 2030، وخطة تكوين مليون متطوع بإمكانات مرتفعة ومؤهلات مناسبة، لرفع جودة التطوع والعمل غير الربحي.