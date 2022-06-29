بمشاركة 60 شركة تقنية.. "منشآت" تختتم أعمال مسرّعة التقنيات الواعدة

وقدمت المسرعة كذلك العديد من البرامج المساهمة في حلّ التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع التقنية، ومساعدتهم في تطوير تجربة العميل، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تشجيع واحتواء المجتمع التقني من مطورين ومصممين وتحفيز الابتكار الجماعي فيما بينهم، والسعي نحو خلق العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية في السوق السعودي.