بمشاركة 70 طالباً.. اختتام الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء بالخبر

وأكد "العاصمي" في هذا السياقِ على حرص مكتب التربية العربيّ لدولِ الخليج، على تحمّلِ مسؤولياته تجاهَ الأجيالِ الناشئةِ من أبنائنا الطلاب والطالبات، عن طريقِ تنفيذ البرامج النوعيةِ الهادفة إلى رعايةِ قدراتهم الإبداعية، وصقل مواهبِهم المميزة، وتعزيز اتجاهاتهم نحو العلوم المختلفة، بما في ذلك الرياضيات والفيزياء اللذان يحتلان مكانةً مركزية بين بقية العلوم، ويعدّان من العلوم الرئيسة التي يقاس من خلالها تطوّرَ الأمم وازدهارها، ولهذا يأتي تكريم المشاركين في أولمبياد الرياضيات والفيزياء؛ لما له من أثرٍ في تشجيعِ النبوغ، وتحفيزٍ على الإبداعِ والتميز والابتكار، وتنميةٍ للقدرات والإمكانات من أجل مستقبل أفضل لأوطاننا.