بمشاركة 70 طالباً.. اختتام الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء بالخبر

اختتمت بالخبر اليوم الخميس، فعاليات الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء، الذي ينظّمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستضيفه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
واستمرت أعمال الأولمبياد لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من 70 طالباً وطالبة، وشهدت حضوراً فاعلاً في المناشط العلمية؛ والقدرات التنافسية.
وفي الحفل الختامي ألقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، كلمة تقدم في مستهلها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بعظيم الشكر والامتنان على ما يجده مكتب التربية العربي لدول الخليج من دعمٍ سخي لكل أنشطته وبرامجه.
وقدم "العاصمي" جزيل الشكر لأمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ على رعايته للأولمبياد، ولوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمها واستضافتها للأولمبياد.
قدّمَ "العاصمي" وافرَ شكره وتقديره إلى وزراءِ التربيةِ والتعليمِ أعضاءِ المؤتمرِ العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج على دعمهم واهتمامهم بمسيرة المكتب، ومتابعتهم لبرامجه ومشروعاته؛ لتظلَّ داعمةً لمسيرة تطوير التعليم، بما يحقّق رؤى قادة الدول الأعضاء وتطلعاتهم.
وقال: لقد قدّمت أمتنا الإسلامية وخلال فترة طويلةٍ من تاريخها نموذجًا رائدًا في الاهتمام بالعلوم، التي لها دورٌ محوريٌّ في نهضةِ الأمم وازدهارها، وفي ظلّ المتغيّرات التي يعيشها العالم من حولنا، فإنّ تعزيزَ الوعي بأهمية العلوم باتَ أمراً حيويًا وضرورةً مُلحّةً، لا سيّما في هذا العصرِ الذي تزايدت فيه أهميّة العلوم وترسّخت فيه قيمةُ المعرفة، وهو ما استدعى أن تنهضَ مؤسسات التعليمِ المختلفة بأدوارها لتعزيز الثقافة العلمية لدى الطلاب والطالبات.
وأكد "العاصمي" في هذا السياقِ على حرص مكتب التربية العربيّ لدولِ الخليج، على تحمّلِ مسؤولياته تجاهَ الأجيالِ الناشئةِ من أبنائنا الطلاب والطالبات، عن طريقِ تنفيذ البرامج النوعيةِ الهادفة إلى رعايةِ قدراتهم الإبداعية، وصقل مواهبِهم المميزة، وتعزيز اتجاهاتهم نحو العلوم المختلفة، بما في ذلك الرياضيات والفيزياء اللذان يحتلان مكانةً مركزية بين بقية العلوم، ويعدّان من العلوم الرئيسة التي يقاس من خلالها تطوّرَ الأمم وازدهارها، ولهذا يأتي تكريم المشاركين في أولمبياد الرياضيات والفيزياء؛ لما له من أثرٍ في تشجيعِ النبوغ، وتحفيزٍ على الإبداعِ والتميز والابتكار، وتنميةٍ للقدرات والإمكانات من أجل مستقبل أفضل لأوطاننا.