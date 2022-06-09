بمشاركة 70 متحدثاً.. المؤتمر الوطني الثامن للجودة يختتم فعالياته بالمدينة المنورة

حيث افتتحت بجلسة الدولة الضيف (المملكة المتحدة) وتناولت الحديث عن بعض تجارب الجودة الناجحة في بريطانيا مع نخبة من الخبراء الدوليين، وتلت الجلسة العامة الجلسات الثلاث المتوازية والمتنوعة في مساراتها حيث الإلهام، والتمكين، والاستشراف، والريادة، أدارها نخبة وكوكبة من الرؤساء التنفيذيين لشركات سعودية، ورواد الأعمال، وصناع القرار، وأصحاب التجارب المحلية والدولية الملهمة، لمناقشة واقع وتحديات ثقافة الجودة.