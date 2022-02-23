بمعرض وجدارية وعروض مرئية.. تعليم الأفلاج يحتفي بيوم التأسيس

احتفلت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال حفل خطابي تخلله معرض فني ولوحة جدارية نثر عليها منسوبو الإدارة مشاعر الاعتزاز بثلاثة قرون من المجد.

شهد الاحتفال الذي حضره مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعدوه ومنسوبو الإدارة من مشرفين وموظفين افتتاح معرض فني احتوى على أعمال فنية عن المعالم التراثية والوطنية وصور القيادة الرشيدة، كما تضمن الحفل عروضاً مرئية وكلمات خطابية عن أهمية المناسبة التاريخية والثقافية وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، كما شهد الحفل نثر منسوبي التعليم مشاعر الاعتزاز بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة وقيادتها الرشيدة عبر لوحة جدارية على مسرح الإدارة.