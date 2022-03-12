بمعزل عن الانتماءات والتوجهات.. كيف تتعامل السعودية مع مرتكبي الجرائم الإرهابية؟

ويقتصر تعامل السعودية في مواجهة كل التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها الداخلي؛ على المعيار الأمني، بمعزل تام عن جنسية المتورطين في جرائم الإرهاب وانتماءاتهم الدينية والمذهبية؛ فالسعودية لا تتسامح في حماية أمنها الداخلي، ولا يمكنها التهاون أبدًا فيه؛ لما يرتبط به من سلامتها كدولة، والمحافظة على الحياة الطبيعية لأفراد شعبها والقاطنين على أراضيها واستقرارهم، وتنفيذ السعودية حُكم القتل في 81 إرهابيًّا من حملة الفكر المتطرف، والجواسيس، والحوثيين، والمعادين لها؛ يبرهن برهانًا قاطعًا على التزام المملكة بالمعيار الأمني في التعامل مع الإرهابيين؛ فمن بين المنفذ فيهم حُكم القتل، مواطنون سعوديون وغير سعوديين، كما أن من بينهم سنة وشيعة.