بمناسبة اقتراب رمضان.. "السديس" يشيد بمؤذني المسجد الحرام ويوصيهم بالعناية بأداء رسالتهم

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أصحاب الفضيلة مؤذني المسجد الحرام بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.
وأشاد السديس، بجهود مؤذني المسجد الحرام التي يبذلونها في تأدية شعيرة الأذان في أطهر بقاع الأرض في رحاب المسجد الحرام، موجهاً لهم بالعناية برسالتهم العظيمة.
وأكد حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واستعدادها لخدمة مؤذني الحرمين الشريفين وتسخير كل الإمكانات لضمان راحتهم وخدمتهم.
من جانبهم، شكر المؤذنون الرئيس العام، وأثنوا على الاهتمام الدائم وحرصه على كل ما يخص خدمة الأذان والمؤذنين في المسجد الحرام.