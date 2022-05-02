بمناسبة العيد.. أمير الباحة يستقبل أسر وذوي شهداء الواجب

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أسر وذوي شهداء الواجب، مشيرًا إلى أن ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة، أيدها الله، وأبناء هذا البلد.
ولفت الأمير حسام بن سعود إلى أن هذه البطولات سيسطرها التاريخ بماء الذهب؛ كونهم قدموا أرواحهم دفاعًا عن حياض الوطن ووقفوا سدًّا منيعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، سائلًا الله أن يتقبل من مات منهم من الشهداء ويمن بالشفاء على من أصيب منهم .
وبين خلال استقباله اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك بمكتبه بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة؛ أنه انطلاقًا من الرعاية والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، نحتفي بمن منّ الله عليهم بالاستشهاد دفاعًا عن حياض الوطن الغالي، وبيننا أبناؤهم وذووهم الذين نعتبرهم أبناء لكل مواطن سعودي، ويجب علينا الاهتمام بهم ومساعدتهم في كافة مناحي الحياة، وأن نقف بجانبهم فهم يستحقون منا ذلك وأكثر، وكان لزامًا علينا أن نكرمهم تقديرًا وعرفانًا .
وفي ختام اللقاء قدم أمير الباحة هدايا العيد لأبناء وذوي الشهداء، فيما تبادل معهم تهاني العيد، داعيًا الله العلي القدير أن يمنّ على وطننا بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء .