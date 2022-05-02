بمناسبة العيد.. أمير الباحة يستقبل أسر وذوي شهداء الواجب

وبين خلال استقباله اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك بمكتبه بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة؛ أنه انطلاقًا من الرعاية والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، نحتفي بمن منّ الله عليهم بالاستشهاد دفاعًا عن حياض الوطن الغالي، وبيننا أبناؤهم وذووهم الذين نعتبرهم أبناء لكل مواطن سعودي، ويجب علينا الاهتمام بهم ومساعدتهم في كافة مناحي الحياة، وأن نقف بجانبهم فهم يستحقون منا ذلك وأكثر، وكان لزامًا علينا أن نكرمهم تقديرًا وعرفانًا .