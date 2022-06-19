بمناسبة اليوم العالمي.. "سعود الطبية" توعي المجتمع بالأنيميا المنجلية

وأشار القاسم، إلى أن أهم الرسائل التي وُجهت في الفعالية هي التعريف بالأنيميا المنجلية، وأهمية الجانب الوراثي في الإصابة، وكيفية التعامل مع المصاب بهذا المرض، وعن أحدث الوسائل العلاجية.