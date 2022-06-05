بمناسبة "اليوم العالمي".. منظومةُ النقل والخِدْمَاتِ اللوجستية تستعرضُ جهودَها في الحفاظ على البيئة

ومن أبرز الممارسات التي طبقتها الوزارة في مشروعاتها لحماية البيئة هي التحكم بالغبار المتطاير، ومنع التلوث البصري، وإعادة تدوير المواد الأسفلتية، إلى جانب تخفيض الضجيج، وتُسهم هذه الجهود في الحفاظ على البيئة، وتعزيز جودة الحياة، وخفض نسب التلوث، وتطوير جودة الطرق والارتقاء بها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية 2030.