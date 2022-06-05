بمناسبة "اليوم العالمي".. منظومةُ النقل والخِدْمَاتِ اللوجستية تستعرضُ جهودَها في الحفاظ على البيئة

تواصلُ منظومةُ النقل والخدمات اللوجستية جهودَها في الحفاظ على البيئة وفقًا لعددٍ من الإجراءات التي تمت؛ بالإضافة إلى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنحو 25 %؛ وذلك من خلال تَبَنِّي تقنيات النقل الحديث؛ وتعزيز استخدام وسائل النقل العام؛ إذْ تستهدفُ الإستراتيجيةُ الوطنيةُ للنقل والخدمات اللوجستية زيادةَ نسبة النقل العام بنحو 15 %، وهو الأمر الذي سيقلل من نسبة استخدام المركبات والازدحام؛ وهي من أهم العوامل التي تضرُّ بالبيئة.
ومن أبرز الممارسات التي طبقتها الوزارة في مشروعاتها لحماية البيئة هي التحكم بالغبار المتطاير، ومنع التلوث البصري، وإعادة تدوير المواد الأسفلتية، إلى جانب تخفيض الضجيج، وتُسهم هذه الجهود في الحفاظ على البيئة، وتعزيز جودة الحياة، وخفض نسب التلوث، وتطوير جودة الطرق والارتقاء بها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية 2030.