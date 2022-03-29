بمناسبة شهر رمضان.. "السديس" يعتمد برنامج الدروس العلمية لأعضاء هيئة كبار العلماء

وبيّن السديس، أن البرامج والدروس العلمية لهذا العام المبارك برامج نوعية ودروس قيمة، جاءت منبثقة من رسالة الحرمين الشريفين المباركة، ليمتد صداها للعالمين من بقاع العالم كافة، وهي رسالة وسطية من تعاليم ديننا الحنيف ومستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، عبر عدد من كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.