بمناسبة شهر رمضان.. "السديس" يعتمد برنامج الدروس العلمية لأعضاء هيئة كبار العلماء

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برنامج الدروس العلمية لثمانية من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأكثر من مائة برنامج توجيهي وإرشادي في المسجد الحرام، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ هـ.
وبيّن السديس، أن البرامج والدروس العلمية لهذا العام المبارك برامج نوعية ودروس قيمة، جاءت منبثقة من رسالة الحرمين الشريفين المباركة، ليمتد صداها للعالمين من بقاع العالم كافة، وهي رسالة وسطية من تعاليم ديننا الحنيف ومستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، عبر عدد من كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ودعا أن يكلل تلك الجهود المباركة بالنجاح والتوفيق، وأن يجعلها منار علم للعالمين.