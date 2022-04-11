بموافقة الملك .. منح 12 مواطناً تبرّعوا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

فيصل بن سعيد الزهراني، ومحمد بن سعد بن عصاي، وأنس بن عيضة التريش، ويحيى بن علي آل بشير، وتهاني بنت علي آل فتيل، وسعيد ياسر بن سعيد القحطاني، وسعيد بن سعييد آل مساعد، وعبدالرحمن بن ناصر عريشي، وضيف الله بن خليل الشمري، وحسن بن علي أبو ساق، وسعد بن دبسان البيشي، وعبدالوهاب بن حسين القحطاني.