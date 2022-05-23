بموافقة الوزارة.. تشكيل الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"

بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية، شكلت الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر) مجلس إدارتها الجديد، والذي يرأسها فخرياً نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ويترأس مجلس إدارتها الأستاذ/ علي بن ثابت بن محمد القحطاني، وعضوية كل من: