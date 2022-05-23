بموافقة الوزارة.. تشكيل الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"

بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية، شكلت الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر) مجلس إدارتها الجديد، والذي يرأسها فخرياً نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ويترأس مجلس إدارتها الأستاذ/ علي بن ثابت بن محمد القحطاني، وعضوية كل من:
1. محمد بن صقر بن عقاب الضبيطي المطيري نائب الرئيس.
2. عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالعزيز بن هويشل المشرف المالي.
3. طلال بن حميد بن سعيد المطرفي عضواً.
4. سامي بن جابر بن علي الحربي عضواً.
5. أحمد بن بكر بن راشد البكر عضواً.
6. رولا بنت بكر بن علي مقنص عضواً.
7. فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصقر عضواً.
8. أمجد بن أحمد بن عبدالله العبدالله الغامدي عضواً.
9. نايف بن حسني بن برهان الياور عضواً.
10. رقية بنت مبارك بن مسعود أل فاضل الأسمري عضواً.
الجدير بالذكر أن الجمعية أُسست كجمعية متخصّصة تقدم خدماتها لتطوير العمل في مجال الموارد البشرية والمتخصصين والعاملين فيه ولتسهم في تفعيل وتمكين دور الموارد البشرية كمجال وتطوير رأس المال البشري بموجب ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1032) وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ ومقرها الرئيس الرياض. وتستهدف: الممارسين والمتخصصين في الموارد البشرية وقيادات الأعمال في القطاعات المختلفة والأكاديميين والباحثين وطالبي العمل والمنظمات بالقطاعات كافة.