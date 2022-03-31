بموسمها السابع.. مسابقة المهرة تشعل التنافس بين الحفظة في رمضان

وبيّن أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 200 ألف ريال, مبيناً أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 35 ألف ريال, في حين خصصت باقي الجوائز للمراكز الأولى المشاركة في المسابقة, والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة، كما أن جوائز المتصلين و (الماهرات) اليومية تضاعفت خلال هذا الشهر.