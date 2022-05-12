بناءً على الأمر الملكي.. تشكيل مجلس إدارة "هيئة تطوير محافظة الطائف"

بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظة الطائف، المبني على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد صدر أمر سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضوية كلٍ من: الأمير سعود بن نهار بن سعود، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني، والدكتور خالد عمر عزام، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة.