"بندر الفيصل" يروي قصة رفض والده منحه الجنسية البريطانية مؤكدًا: "دمنا أخضر"

كشف المستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المولود في بريطانيا عام 1965 قصة رفض والده الأمير خالد الفيصل عرض منحه الجنسية البريطانية في سن شبابه، مؤكدًا في هذا الصدد اعتزازه بوطنه وهويته السعودية قائلاً: "دمنا أخضر".

وأشار إلى أنه أكمل تعليمه من رابعة ابتدائي إلى الثانوي في مدينة أبها إبان كان والده أميرًا لمنطقة عسير، مبينًا أنه لم يكن في دراسته خلال المتوسط والثانوي من الطلاب المتفوقين، حيث كان يعاني بسبب السرحان وفقدان التركيز، لافتًا إلى أن بداية دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كانت صدمة لاختلاف المستوى الدراسي فيها غير أن ما نفعه لغته الجيدة مما ساعده في استيعاب المناهج التي كانت تدرس باللغة الإنجليزية، مضيفًا أن إقامته أثناء دراسته الجامعية كانت في السكن الطلابي في الجامعة.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، خلال حديثه لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، ردًا على المطالبات بكأس السعودية لجمال الحصان العربي: بأن هناك برنامجًا على أعلى مستوى، والخير قادم إن شاء الله.

كما كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، كواليس لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لطرح تصور لتطوير قطاع الفروسية بالمملكة.

وقال إنه أثناء انتظاره في مكتب ولي العهد، فوجئ بكم الأشخاص الذين ينتظرون مقابلة ولي العهد، وهو ما جعله يدرك أن جدول أعماله مزدحم، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في إلغاء موعده مع ولي العهد، لاستشعاره بأن ما يقدمه لا يرقى للمستوى الذي من المفترض أن يكون عليه، مقارنة بحجم المشروعات والخطط التي يناقشها الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن تصور التطوير كان مكونًا من 60 ورقة، وتم اصطحاب نسخة مختصرة قدرها 15 ورقة لعرضها على ولي العهد، ليُفاجأ بانشغاله بقراءة التصور كاملاً، ثم أشار إلى إحدى الصفحات، وقال له: "هذا المهم.. سويلي هذه فقط".

وأشار إلى أن هذه الصفحة كانت تخص هيئة الفروسية، مؤكدًا أنه استشعر من اختيار ولي العهد لهذه الصفحة فقط، بأنه يقول له بطريقة مهذبة بأن يذهب لترتيب الأمور والعودة بأشياء أخرى.

وعن مصير إسطبلات الخيل بالجنادرية أوضح رئيس هيئة الفروسية أن هناك مخططًا جديدًا سوف يستغرق سنوات، موضحًا أن ميادين المناطق خارج مسؤولية نادي سباقات الخيل ونعمل ما نستطيع لدعمها.

ولفت إلى توجيه سمو ولي العهد بإبراز ثقافة وفكر وفن السعودية في كل فعاليات الفروسية وسباقات الخيل.

وكشف الأمير بندر بن خالد الفيصل أن ما يطربه هو الإيقاع والفن السعودي واليمني الأصيل، معتبرًا أن اليمن هم أساس العرب والفن.

ولفت الأمير "بندر بن خالد الفيصل" إلى أن أطروحات التيارات "الليبرالية أو الإسلامية" كانت غير مقنعة ولا تصلح لبرنامج أمة ودولة.

وعلى الرغم من أن خسائر شركة "طيران سما" أكثر من 500 مليون، وصف الأمير "بندر بن خالد الفيصل" تجربته مع رئاسة الشركة بـ"أجمل وأسوأ تجربة".

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كما كشف رئيس هيئة الفروسية خلال البرنامج عن سبب عدم وجوده بالمنصة في الحفل الختامي لكأس السعودية لسباقات الخيل بنسخته الثالثة.