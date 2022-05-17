بندر بن خالد الفيصل يرعى انطلاقة بطولة كحيلة الأربعاء المقبل

وقالت: إنها جاءت تكريمًا لخيل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأفضل هداياه لملوك العالم؛ ومنها رسن كحيلة التي تندرج منه طرفة إحدى خيول الملك المؤسس؛ حيث أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة، ومنها لملكة هولندا؛ إذ أهداها فرسة "كحيلة جلابي" و"كحيلة سبيلية"، ومن ضمن 4 أفضل أفراس أهديت إلى ملك بريطانيا كانت الفرس حمراء اللون "كحيلة العجوز" مواليد 1927، والفرس "دفينا" فرس زرقاء مواليد 1920 "كحيلة كروش" التي أهداها الملك عبدالعزيز إلى مربط كربت بارك الشهير التابع لليدي ونتورث ابنة الليدي بلانت في بريطانيا.