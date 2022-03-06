بنسبة حضور ١٠٠٪.. الاختبارات الحضورية تنطلق اليوم بتعليم النماص

وقدّم "الغامدي" شكره للقيادة على ما تُقدمه من رعاية وعناية للتعليم وأهله، وكذلك وزارة التعليم، وللمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والأسر؛ على ما يبذلونه من جهود وتعاون يصب في مصلحة أبنائنا وبناتنا في جميع المراحل.