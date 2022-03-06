بنسبة حضور ١٠٠٪.. الاختبارات الحضورية تنطلق اليوم بتعليم النماص

انطلقت اليوم الأحد الاختبارات الحضورية لجميع المراحل الدراسية بتعليم النماص، بعد أن أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ١٤٤٣هـ.
وعملت الإدارة على تجهيز مدارسها وقاعات الاختبارات وفق بروتوكولات صحية واحترازية عالية، رافقها متابعة مستمرة من قِبَل أقسام الإدارة ومديري ومديرات المدارس، وتوزيع جداول الاختبارات، بعد أن أنهى المعلمون والمعلمات المواد المقررة وتنفيذ خطط المراجعات لجميع المقررات الدراسية.
وأكد مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي، أهمية فترة الاختبارات والعمل على دعم طلابنا وطالباتنا في تحصيلهم العلمي، مع مراعاة صحتهم الجسدية والنفسية وأداء اختباراتهم في بيئة آمنة وصحية ومريحة.
وقدّم "الغامدي" شكره للقيادة على ما تُقدمه من رعاية وعناية للتعليم وأهله، وكذلك وزارة التعليم، وللمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والأسر؛ على ما يبذلونه من جهود وتعاون يصب في مصلحة أبنائنا وبناتنا في جميع المراحل.
جدير بالذكر أن قيادات تعليم النماص أعدت خطط الزيارات الميدانية المصاحبة لفترة الاختبارات للمتابعة والتأكد من سير الاختبارات بيسر وسهولة؛ راجين الله لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.