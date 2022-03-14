بنسبة زيادة في المبيعات بلغت 67.7٪ عن عام 2020م.. "صدارة" تعلن عن أدائها المالي لعام 2021م

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات، الدكتور فيصل الفقير، قائلًا: "أنا فخور جدًّا بفريق صدارة وأدائهم المتميز؛ فعلى الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي شهدناها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ تمكنت صدارة من إدارة مرافقها بأمان وموثوقية، مع الحفاظ على الأداء المالي المنضبط. وقد تجلى ذلك في إنهاء عمليات الصيانة الشاملة والمجدولة لوحدات تصنيع الأيزوسيانات قبل الموعد المحدد ودون تسجيل أي حوادث".