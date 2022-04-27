بنسبة نمو 24%.. 4,134 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 2022

ولفت إلى أن المصرف شهد خلال الربع الأول من العام الحالي إنجازات متعددة، ونجح في تحقيق أرقام قياسية في طرح صكوك من الشريحة الأولى، مقوّمة بالريال السعودي من خلال طرح خاص داخل السعودية لدعم قاعدة رأس المال، حيث بلغ عدد المستثمرين في الصكوك من الأفراد والمؤسسات المؤهلة أكثر من 700 مستثمر.