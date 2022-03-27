بنك التنمية الاجتماعية يدعم رواد الأعمال في المملكة بأكثر من ١١ مليار ريال

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - يشارك بنك التنمية الاجتماعية في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN تحت شعار "نعيد - نبتكر - نُجدد" خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2022م.
وأعلن بنك التنمية الاجتماعية خلال مشاركته في اليوم الأول من المؤتمر عن تخصيص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال في المملكة في الثلاثة أعوام القادمة، ليواصل مجهوداته في تمكين الشباب السعودي وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.
كما شارك الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، في جلسة حوارية بعنوان "دور الحلول التمويلية في دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المالية، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب بالمحتوى المحلي" وذلك بحضور العديد من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين وصناع القرار.
وأوضح "الراشد" خلال كلمته، أن برامج تمويل الأعمال المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية تجاوزت قيمتها الـ10 مليار ريال، موضحًا أن هذا الدعم ساهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن.
وأشار "الراشد" إلى أن البنك خصص خلال الفترة القادمة العديد من برامج التمويل والتدريب والرعاية لدعم لرواد الأعمال في إنشاء وتنمية مشاريعهم، مستهدفا تمويل أكثر من 68 ألف منشأة ناشئة وصغيرة خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله.
وإيمانًا بأهمية الشراكات في دفع العملية التنموية، وقع البنك على ضوء المؤتمر العديد من الاتفاقيات الهامة مع عدة جهات استراتيجية، بهدف تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية للمستفيدين من روّاد ورائدات الأعمال. كما حرص بنك التنمية الاجتماعية على التواصل الفعّال مع ضيوف وزوار المؤتمر والتعريف بخدماته وبرامجه المالية وغير المالية، وذلك عبر الجناح المخصص للبنك في المعرض المصاحب للمؤتمر، ودعا المهتمين لزيارته للالتقاء بالخبراء والمختصين والاستفادة من تجاربهم الملهمة.