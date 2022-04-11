بنك الجزيرة يساهم بالحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني عبر "إحسان"

وثمّن البنك شراكته مع منصة إحسان التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، والدور الذي تقوم به منصة “إحسان” من أجل تعظيم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، من خلال حلول تقنية متطورة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأيضاً ما تقوم به منصة إحسان لتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، حيث قدمت المملكة للعالم نموذجاً يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.