بنك الجزيرة يوقع اتفاقية تمويل مع شركة "أراسكو" بـ 200 مليون ريال.

من جانبه أشاد السيد ناصر بن عبدالعزيز أبانمي الرئيس التنفيذي لشركة "أراسكو": بدور بنك الجزيرة الرائد في تمويل الشركات الوطنية السعودية لتطوير أعمالها وتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، مشيرا إلى أن التمويل المقدم من البنك سيساهم دون شك في تحقيق إستراتيجة الشركة الهادفة الى التوسع والتطوير المستمر لقطاعات الأعمال، والخدمات المقدمة لعملائنا، عبر سلسلة إمداد وتصنيع قوية و متكاملة تمتد من المزرعة إلى المائدة ، والوفاء بتطلعاتنا المستقبلية الواعدة في أن نصبح المساهم الأول في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في المملكة العربية السعودية.