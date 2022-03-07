بنين تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

استقبل الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بالقصر الرئاسي اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل "قطان" خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بنين بالتقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى تالون خلال اللقاء دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وعبر "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.