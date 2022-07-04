"بن حثلين "يثمن دعم القيادة لقطاع المواشى وتخصيص 408 ملايين ريال لصغار المربين

وأكد ابن حثلين أن هذا القرار يأتي كمحفز لقطاع حيوي مهم وهو قطاع الماشية ومن ضمنها الإبل، وتحقيق النمو والازدهار له بما يضمن تحقيق التميز والاستدامة لهذا القطاع ومستقبله، مما سينعكس بشكل كبير وإيجابي على الجانب الاقتصادي للمواشي عموماً والإبل خصوصاً من خلال توفير الدعم والمساندة لاستمراريته.