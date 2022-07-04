محليات

"بن حثلين "يثمن دعم القيادة لقطاع المواشى وتخصيص 408 ملايين ريال لصغار المربين

أكد أن هذا القرار يأتي كمحفز للقطاع ومن ضمنها الإبل
"بن حثلين "يثمن دعم القيادة لقطاع المواشى وتخصيص 408 ملايين ريال لصغار المربين
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين
واس
واس

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله - على التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وأكد ابن حثلين أن هذا القرار يأتي كمحفز لقطاع حيوي مهم وهو قطاع الماشية ومن ضمنها الإبل، وتحقيق النمو والازدهار له بما يضمن تحقيق التميز والاستدامة لهذا القطاع ومستقبله، مما سينعكس بشكل كبير وإيجابي على الجانب الاقتصادي للمواشي عموماً والإبل خصوصاً من خلال توفير الدعم والمساندة لاستمراريته.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
فهد بن فلاح بن حثلين
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل
مربي الماشية
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