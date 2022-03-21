"بن حميد": مشروع تعظيم البلد الحرام يقدم عملًا جليلًا يتواكب مع العصر ومعطياته

واختتم كلمته مثنيًا على جهود مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة قائلًا: واكبت نشأة مشروع تعظيم البلد الحرام، ولم أتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه من حسن تنظيم وعمل مؤسسي واهتمام بالبحث والدراسات العلمية.. وشاهدت من خلال المعرض الشرائح التي ساهمت فيه من العلماء والوجهاء والشباب الذين نظَمهم المشروع في سلك المعظمين.. ومشروع تعظيم البلد الحرام يقدم عملًا جليلًا يتواكب مع العصر ومعطياته وتقنياته، وأسأل الله للقائمين عليه دوام التوفيق والسداد، ثم دشن كتاب "محاذاة منطقة المحاني المكانية للمواقيت الشرعية"، واختتم الحفل بهدية قدمتها له جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، على زيارته ورعايته لحفل التدشين، وكرّم أبناء المؤلف الداعمين والشركاء الذين كان لهم دور في إخراج هذا الكتاب إلى النور.