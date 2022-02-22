"بن كاسب": التبريكات بيوم التأسيس تعكس الاعتزاز المتبادل بين القيادة والمواطنين

أكد الدكتور فواز بن كاسب أخصائي توجيه وإرشاد نفسي، أن يوم التأسيس يعكس العمق التاريخي الذي نعتز به لثلاثة قرون، والراية -ولله الحمد- خفاقة منذ ذلك التاريخ الذي سطع من الدرعية.

وأضاف "بن كاسب" أن الدرعية هي مهد للتاريخ السياسي للمملكة العربية السعودية عندما انطلق منها الإمام محمد بن سعود لنشر الأمن والسلام في الجزيرة العربية، وتستمر هذه الراية الخفاقة لتعانق السماء، مع استمرار الأمن والأمان والاستقرار ولله الحمد.

وبيّن أن تبادل أجمل التهاني والتبريكات بيوم التأسيس، يعكس المواطنة الحقة، ويعكس أيضًا الجانب الوجداني والنفسي الذي نراه في تلك العواطف الجميلة بين القيادة وبين الشعب، وأن هذه التبريكات التي تعكس -ولله الحمد- أيضًا اعتزازنا جميعًا بالثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، هي تعبير عن جودة الحياة التي يستشعرها كل مواطن سعودي على أرضنا المباركة.

واختتم "بن كاسب": نتشرف برفع أجمل التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم التأسيس وكل عام ووطنا بخير وسلام.

جدير بالذكر أنه صدر أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام، يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الأولى من عام 1139هـ.