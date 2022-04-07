"بن منيخر": المشاورات اليمنية استثنائية وإصرار من المتحاورين لاستعادة الوطن المكلوم

وبيّن "بن منيخر" أن أول ما تَحقق من هذه المشاورات؛ هو العنصر المعين والمدخل الحقيقي الذي يعطي انطباعًا مريحًا ومبشرًا بأن جميع الإخوة اليمينيين، وغالبيتهم أتوا إلى الرياض (مقر مجلس التعاون) ولديهم العزيمة والإصرار للخروج بوطنهم من هذه الأزمة التي استمرت سبع سنوات؛ حيث إن اليمنيين أمضوا عدة سنوات لم يتحدثوا إلى بعضهم، وكادت بعض الاختلافات في وجهات النظر بين بعض المكونات اليمنية أن تعصف باليمن.