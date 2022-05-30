"بن هداب" يشكر القيادة بعد تعيينه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
رفع مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وعبّر عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية؛ داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في تحقيق تطلعات القيادة.
وقدّم "بن هداب" شكره الجزيل لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه ومساندته طوال فترة عمله بوزارة التجارة؛ سائلًا الله عز وجل أن يُمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهماته.
وشَغَل "الهداب" منصب مساعد وزير التجارة، كما شغل قبل ذلك منصب وكيل الوزارة للسياسات والأنظمة، وأسهم في تطوير البيئة التشريعية والتجارية من خلال الإشراف على إعداد وتطوير الأنظمة واللوائح في مجالات التجارة والاستثمار والشركات وحماية المستهلك والمهن الحرة وغيرها.
وتولى الإشراف على أعمال الوكالة المساعدة للشؤون القانونية بوزارة التجارة، والإشراف على أعمال اللجان شبه القضائية ولجان المعرفة والسياسات والصياغة القانونية، ويرأس لجنة الإفلاس، وعضوية المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعضوية لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين "سابقًا".
ويحمل "بن هداب" مساعدُ رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، درجة الماجستير في القانون التجاري، وصدرت له أربع مقالات علمية مُحكّمة في مجلات قانونية أوروبية حول حماية أقلية المساهمين، وضعف الشفافية في هيئة الفصل في منازعات منظمة التجارة العالمية، ودستورية التجارة الحرة في مجلس التعاون، والسياسة التجارية الأوروبية المشتركة.