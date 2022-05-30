"بن هداب" يشكر القيادة بعد تعيينه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

ويحمل "بن هداب" مساعدُ رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، درجة الماجستير في القانون التجاري، وصدرت له أربع مقالات علمية مُحكّمة في مجلات قانونية أوروبية حول حماية أقلية المساهمين، وضعف الشفافية في هيئة الفصل في منازعات منظمة التجارة العالمية، ودستورية التجارة الحرة في مجلس التعاون، والسياسة التجارية الأوروبية المشتركة.