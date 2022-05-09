بهدف تعزيز وتنمية اقتصاد الفضاء والابتكار.. اتفاقية تعاون سعودي أمريكي.. تعرف على تفاصيلها

يُذكر أن هذه الاتفاقية ليست التعاون الأول من نوعه بين المدينة والشركة، حيث سبق للمدينة التعاون مع "لوكهيد مارتن" في إطار مشروع إطلاق أول قمر سعودي للاتصالات (SGS1)، ويغطي القمر منطقة الخليج وشمال إفريقيا وأجزاء من أوروبا. وتضمن المشروع تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء.