بهدف تنمية أعمالها وتوسيع خدماتها.. "كاسترول" تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

أعلنت شركة بي بي (bp) أن ماندير سينغ، المدير التنفيذي لكاسترول، سيتقاعد في نهاية سبتمبر 2022، بعد 32 عامًا من العمل مع شركة بي بي (bp)، وأكثر من 20 عامًا مع كاسترول، تاركًا بصمة مهمة، بالإضافة إلى منصة قوية لنمو كاسترول في المستقبل، فيما ستتولى "ميشيل جو" منصب المدير التنفيذي الجديد لكاسترول في 11 إبريل 2022، وهي تتمتع بخبرة تجارية استراتيجية واسعة، ولها أكثر من 25 عامًا من الخبرة في المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد والإدارة التنفيذية في صناعة الكيماويات.
وفي الآونة الأخيرة، كانت "ميشيل جو" الرئيس العالمي لوحدة أعمال البولي كربونات في شركة "كافيسترو" Covestro، إحدى شركات البوليمر الرائدة في العالم، والتي تخدم صناعات التنقل والإلكترونيات والكهرباء، وتحت قيادتها أصبحت الوحدة رائدة عالميًا، والشريك الموثوق به في اختيار العديد من مصنعي المعدات الأصلية العالميين.
وقالت إيما ديلاني، نائب الرئيس التنفيذي للعملاء والمنتجات في شركة بي بي (bp): "تحت قيادة ماندير وضعت كاسترول استراتيجية واضحة للنمو والاستدامة، التي ستمكن الشركة من لعب دور رئيس في انتقال (bp) إلى شركة طاقة متكاملة. يسعدني أن تنضم ميشيل جو إلى شركة بي بي (bp)، وستقوم بالعمل والبناء على النظام الأساس القوي الذي تم إنشاؤه بالفعل لدفع المزيد من النمو لكاسترول، فهي تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ الاستراتيجية والتركيز على العملاء وسلسلة التوريد".
وعلقت "ميشيل جو" قائلة: "متحمسة للعمل على منهج الاستدامة، في كافيسترو Covestro، قمت بتأسيس أول حلقة تعاون مع شركاء في الصين، وقدمت أول بولي كربونات محايد كربونيًا في الصناعة للسوق الألماني. أتطلع للمساعدة في دفع أجندة الاستدامة في كاسترول من خلال استراتيجية PATH360، وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا".
وتعدّ "كاسترول" جزءًا من أعمال الراحة والتنقل لشركة بي بي (bp)، إحدى الركائز الاستراتيجية الثلاث للشركة لتحويلها إلى شركة طاقة متكاملة، وهي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال زيوت التشحيم في العالم، ولديها تاريخ في الابتكار الذي يغذي أحلام الرواد، وشغف بالأداء، جنبًا إلى جنب مع فلسفة العمل والشراكة مع الشركات المصنعة، ما مكّن كاسترول من تطوير مواد التشحيم والشحوم التي كانت في صميم العديد من الإنجازات التقنية على الأرض وفي الجو والبحر والفضاء لأكثر من 100 عام.
وهي جزءٌ من مجموعة بي بي (bp)، وتخدم العملاء والمستهلكين في أكثر من 140 دولة في قطاعات إنتاج السيارات والبحرية والصناعية والطاقة، ومنتجاتها ذات العلامات التجارية معترف بها عالميًا في الابتكار والأداء العالي من خلال التزامها بالجودة الفائقة والتقنية المتطورة. ولمعرفة المزيد عن كاسترول، يرجى زيارة www.castrol.com.
واليوم، تساعد كاسترول في دفع عجلة الاستدامة من خلال استراتيجيتها الجديدة التي تحدد أهدافًا لعام 2030 لتوفير النفايات وتقليل الكربون وتحسين الحياة. ويمكن مراجعة www.castrol.com/info/castrolpath360 لمزيد من المعلومات.
وتهدف كاسترول إلى تنمية أعمالها من خلال التوسع في أسواق النمو وتوسيع خدماتها ذات العلامات التجارية وعروض الصيانة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقديم عروض رائدة في السوق من سوائل المركبات الكهربائية. ويستخدم اثنان من كل ثلاثة من كبرى الشركات المصنعة للسيارات في العالم سوائل Castrol ON EV.
تهدف شركة بي بي (bp) لإعادة عالم الطاقة للناس والعالم، وقد حددت طموحًا لتصبح شركة صافية "صفر" بحلول عام 2050، ولتساعد العالم على الوصول إلى صافي الصفر مع استراتيجية لتحقيق هذا الطموح. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني bp.com.
نال "ماندير" شهادة البكالوريوس في الكيمياء عام 1989 وتخرج في جامعة ليدز بدرجة الدكتوراه في الكيمياء، وأمضى السنوات الأولى من حياته المهنية في مجموعة متنوعة من أدوار المبيعات والتسويق، قبل أن ينتقل إلى دبي كمدير استراتيجي وإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
وانضم "ماندير" إلى شركة كاسترول منذ أكثر من 20 عامًا في سنغافورة حيث قاد عملية دمج زيوت بي بي وكاسترول في جميع أنحاء المنطقة، قبل أن يصبح مدير الموارد البشرية الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. وتقدم من خلال العديد من الأدوار القيادية في الاستراتيجية، وتمت ترقيته إلى نائب الرئيس الإقليمي لأوروبا وإفريقيا قبل أن يتدخل لقيادة كاسترول كرئيس للعمليات في عام 2015.
بعد حصولها على درجة الماجستير في الإدارة في فرنسا، بدأت ميشيل حياتها المهنية في هونغ كونغ مع Elf Atochem. وانضمت لاحقًا إلى Bayer Material Science (الآن Covestro - إحدى شركات البوليمر الرائدة في العالم) في شنغهاي، ثم انتقلت إلى ألمانيا في عام 2016.
وشغلت "جو" العديد من المناصب الإدارية على مستوى الدولة والعالم عبر مجموعة متنوعة من الوظائف. كما شغلت أخيرًا منصب الرئيس العالمي لوحدة أعمال البولي كربونات في شركة "كوفيسترو" وكانت أول امرأة آسيوية، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في "كوفيسترو".