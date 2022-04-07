بهدف تنمية أعمالها وتوسيع خدماتها.. "كاسترول" تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

وهي جزءٌ من مجموعة بي بي (bp)، وتخدم العملاء والمستهلكين في أكثر من 140 دولة في قطاعات إنتاج السيارات والبحرية والصناعية والطاقة، ومنتجاتها ذات العلامات التجارية معترف بها عالميًا في الابتكار والأداء العالي من خلال التزامها بالجودة الفائقة والتقنية المتطورة. ولمعرفة المزيد عن كاسترول، يرجى زيارة www.castrol.com.

واليوم، تساعد كاسترول في دفع عجلة الاستدامة من خلال استراتيجيتها الجديدة التي تحدد أهدافًا لعام 2030 لتوفير النفايات وتقليل الكربون وتحسين الحياة. ويمكن مراجعة www.castrol.com/info/castrolpath360 لمزيد من المعلومات.