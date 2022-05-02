"بوابة الدرعية" تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد و3 آلاف هدية للمتنزهين

شاركت هيئة تطوير بوابة الدرعية الأهالي والزوار فرحتهم بعيد الفطر المبارك، عبر عدد من الفعاليات المتنوعة التي أطلقتها وأتاحت للجميع الاستمتاع بأجواء مميزة وقضاء أوقات سعيدة برفقة أسرهم وأصدقائهم.
واشتملت الأنشطة والفعاليات في الدرعية على: "حوامة الدرعية" حيث انطلقت حافلتان ليلة العيد وأول أيام العيد وتستمر لثاني أيام عيد الفطر المبارك في شوارع الدرعية، وتم من خلالها توزيع أكثر من ثلاثة آلاف هدية لأهالي الدرعية، وفي صباح العيد فعالية "فطور الدرعية" التي تهدف إلى التواصل مع المجتمع والاحتفاء مع أهالي الدرعية بالعيد، وجرى تقديم مائدة الإفطار مقابل بعض مصليات العيد التي حددتها الجهات المعنية، ومن بين الفعاليات الاحتفالية أيضاً فعالية "البحث عن الكنز" في الدرعية التي تم إطلاقها بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في تجربة البحث عن الكنز مع العائلات والأصدقاء وقضاء أوقات مسلية، وفي جانب آخر عملت هيئة تطوير بوابة الدرعية على توزيع " عيديات الدرعية" حيث وزعت أكثر من 19 ألف صندوق حلوى على مجتمع الدرعية.
وبدأت من أول أيام العيد وتمتد إلى ثلاثة أيام، وبجوار هذا ومن منطلق اهتمام هيئة تطوير بوابة الدرعية على إحياء الموروث الثقافي، تحتضن الدرعية فنون العرضة الشعبية في الساحة المقابلة لدوار العلم.
وتحرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على تنوع الفعاليات والمبادرات بمشاركة الأهالي، بما يتلاءم مع طبيعة المناسبات سواء الوطنية أم المناسبات الأخرى ذات النسق الثقافي أو التوعوي الاجتماعي، حيث تتم بلورة الأفكار التي تقوم عليها هذه الفعاليات ووضع خطط عمل وجدول زمني لتتحقق الأهداف المنشودة منها، فيما تمثل احتفالات الهيئة بعيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى المبارك مناسبة لنشر الفرحة والبهجة بين الأهالي والأطفال ويجري خلالها تزيين الحدائق بالدرعية، وتوزيع الحلوى والهدايا على الأهالي، وغيرها الكثير من الفعاليات والمبادرات.
يذكر أن مفهوم هيئة تطوير بوابة الدرعية للمشاركة المجتمعية يعتمد على منهجية التفاعل المباشر والمستمر مع المجتمع المحلي للدرعية، وإبراز الثقافة المحلية والمشاركة في جميع الفعاليات والمناشط الثقافية والتراثية والاجتماعية، وإشراك المجتمع في منظومة عمل الهيئة بما يتواءم مع دورها الحيوي تراثياً وثقافياً، وكذلك تفعيل الشراكات مع كافة القطاعات ذات العلاقة، تحقيقاً لمبدأ التكامل وخدمة لمجتمع الدرعية.