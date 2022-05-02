"بوابة الدرعية" تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد و3 آلاف هدية للمتنزهين

واشتملت الأنشطة والفعاليات في الدرعية على: "حوامة الدرعية" حيث انطلقت حافلتان ليلة العيد وأول أيام العيد وتستمر لثاني أيام عيد الفطر المبارك في شوارع الدرعية، وتم من خلالها توزيع أكثر من ثلاثة آلاف هدية لأهالي الدرعية، وفي صباح العيد فعالية "فطور الدرعية" التي تهدف إلى التواصل مع المجتمع والاحتفاء مع أهالي الدرعية بالعيد، وجرى تقديم مائدة الإفطار مقابل بعض مصليات العيد التي حددتها الجهات المعنية، ومن بين الفعاليات الاحتفالية أيضاً فعالية "البحث عن الكنز" في الدرعية التي تم إطلاقها بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في تجربة البحث عن الكنز مع العائلات والأصدقاء وقضاء أوقات مسلية، وفي جانب آخر عملت هيئة تطوير بوابة الدرعية على توزيع " عيديات الدرعية" حيث وزعت أكثر من 19 ألف صندوق حلوى على مجتمع الدرعية.