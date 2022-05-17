"بوابة الدرعية" توقّع مذكرة تفاهم مع تجمّع الرياض الصحي الثالث

من جهته، أكد الدكتور ابن خثلان أثر التعاون بين الجانبين في مجال المشاركة في الأبحاث والدراسات في المجال الصحي، والتعاون المشترك في مجال الإحصاءات لخدمة مجتمع الدرعية، بالإضافة إلى الإسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجال الصحي، والتنسيق بين الطرفين في المشاركة بالأعمال التطوعية مع مجتمع الدرعية.