"بوابة الدرعية" و"أرماني" تعلنان عن خطط إنشاء فندق "أرماني الدرعية"

وأعرب السيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن سعادته بالإعلان عن خطط إنشاء فندق "أرماني الدرعية"، وقال إن هذا الإعلان يندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز قطاع الضيافة ضمن مشروع تطوير الدرعية، وحرصها على استقطاب العلامات الفندقية الفاخرة وبيوت الخبرة الرائدة في مجال الضيافة وبناء شراكة فاعلة معها، بما يواكب تطلعات أهالي الدرعية وزوارها ويتناسب مع أذواقهم، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى جعل الدرعية وجهة أولى عالمية. من جهته قال المصمم جورجيو أرماني: "إن فكرة المشروع الرائد لتطوير الدرعية مستوحاة من إعادة إحياء الجذور، وبالتالي فإن المشهد المتناغم يشكل حواراً رائعاً بين الماضي والحاضر، حيث يتيح لي فندق أرماني الدرعية تفسير فكرتي عن نمط الحياة وكرم الضيافة، ويسعدني أن أكون جزءًا من مشروع الدرعية بنطاقه الجغرافي والثقافي الواسع".