تنويه من مشروع بوابة الشرق بشأن عدم إيصال بعض الخدمات للوحدات السكنية

نوهت إدارة مشروع بوابة الشرق، إشارة لما ورد من بعض مستفيدي المشروع حول عدم الاستفادة من خدمة التيار الكهربائي في الوحدات السكنية، بأنه في بداية العام الحالي 2022 اكتملت أعمال البنية التحتية التي شملت شبكات تصريف السيول وشبكات المياه والألياف البصرية وشبكات الكهرباء وكذلك السفلتة والترصيف وأعمدة الإنارة والوحدات السكنية، بالإضافة إلى تركيب جميع عدادات وقواطع الكهرباء على جميع الوحدات، كما تم ربط التيار الكهربائي بالمشروع، حيث تتم دراسة موثوقية الشبكة داخل المشروع من قِبل مزود الخدمة، ومن ثم إيصاله بعدادات الوحدات السكنية.
وأضافت بأنه نزولاً عند رغبة عددٍ من عملائنا الكرام بتسلم وحداتهم السكنية؛ ليتمكنوا من البدء في تجهيز وتهيئة منازلهم من أعمال الديكور والتأثيث وخلافه إلى حين تشغيل العدادات الخاصة بالخدمات، فقد بدأت إدارة المشروع بالإجراءات الأولية للتسليم، مع إحاطتهم في نماذج التسليم بعدم تشغيل الكهرباء بالعدادات حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية والفنية لدى مزود الخدمة.
كما أن الشركة الوطنية للمياه تعمل حاليًا على كلورة شبكات المياه، التي تعني تنظيف شبكات الأنابيب الداخلية للمشروع استعدادًا لضخ المياه داخل المنازل.
كما تم الالتزام مع المستفيدين بتقديم صيانة مجانية لجميع الملاحظات لمدة عام، تبدأ من لحظة استلام الوحدة. وقد تم تأمين فريق صيانة ووسائل تواصل مع إدارة العناية بالعملاء.
ونؤكد من خلال اللقاءات مع المسؤولين في شركتَي الكهرباء والمياه اهتمامهم وحرصهم على تسريع عملية إطلاق الخدمات للوحدات السكنية، وإيصالها بأسرع وقت ممكن، وفي الوقت ذاته تقدِّم إدارة المشروع شكرها وتقديرها للمستفيدين كافة على تفهمهم للجهود المبذولة كافة.
ومنذ البدء في تنفيذ المشروع عام 2019 دأبت إدارة مشروع بوابة الشرق على الوضوح والشفافية مع عملائها الكرام كافة، كما حرصت على تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد متجاوزين عددًا من المعوقات التي في مقدمتها جائحة كورونا، التي أثرت على إنجاز وتوقُّف الأعمال والتوريدات في المشروع لمدة تجاوزت أربعة أشهر، إلا أنه بفضل الله، ثم بجهود شركائنا، وبسواعد أبنائنا السعوديين، تم إنجاز المشروع بحسب الجدول الزمني المقرر.