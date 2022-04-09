تنويه من مشروع بوابة الشرق بشأن عدم إيصال بعض الخدمات للوحدات السكنية

ومنذ البدء في تنفيذ المشروع عام 2019 دأبت إدارة مشروع بوابة الشرق على الوضوح والشفافية مع عملائها الكرام كافة، كما حرصت على تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد متجاوزين عددًا من المعوقات التي في مقدمتها جائحة كورونا، التي أثرت على إنجاز وتوقُّف الأعمال والتوريدات في المشروع لمدة تجاوزت أربعة أشهر، إلا أنه بفضل الله، ثم بجهود شركائنا، وبسواعد أبنائنا السعوديين، تم إنجاز المشروع بحسب الجدول الزمني المقرر.