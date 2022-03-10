بواسل حاضرون بـ"الباتريوت".. شوكة "الحوثي" تتحطم على عتبات السعودية

ترجمت كفاءةُ واقتدار دفاعات القوات السعودية، فشلَ المليشيات الحوثية في إطلاق صواريخها البالستية على الأراضي السعودية والمحاولة البائسة لاستهداف المدنيين.
وأكد مواطنون أن يقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة، كانت سببًا رئيسيًّا في تحطيم آمال العدو؛ حيث تصدت قواتنا للصواريخ والطائرات المسيرة بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ، أظهرت براعتهم؛ مؤكدين أنهم يسهرون لأجل أن ننام بأمن وأمان.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسَيَّرة حوثية أُطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة، وأضاف "التحالف" في بيان له الخميس، أن مليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.