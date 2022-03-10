بواسل حاضرون بـ"الباتريوت".. شوكة "الحوثي" تتحطم على عتبات السعودية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسَيَّرة حوثية أُطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة، وأضاف "التحالف" في بيان له الخميس، أن مليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.