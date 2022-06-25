"بواكير الرطب".. سوق الخضار المركزي بالسيح يبدأ استقبال إنتاج المزارع

يُذكر أن أشجار النخيل في الخرج بلغت أكثر من مليونَي نخلة، يقدر إنتاجها السنوي من التمور ما يزيد على 95 ألف طن من نحو 35 نوعاً من التمور أشهرها: الخلاص والصقعي ونبوت سلطان والشيشي ونبوت سيف والبرحي والشيشي والمكفزي والخويلدي والسلج، وغيرها من أنواع التمور.